Оккупанты уже в четвертый раз устроили обстрел после того, как украинские военные вытеснили их с территории области.

Российские захватчики снова обстреляли Черниговскую область со своей территории.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Вчера вечером из РФ обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" черниговского пограничного отряда. Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались неподалеку от пограничного села Сеньковка", – говорится в сообщении.

В частности, это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговской области с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области.

"Два из трех предыдущих обстрелов враг также целил на участок границы вблизи Сеньковки, но прошлые разы – из минометов. Пограничные наряды во время указанных обстрелов не пострадали", – добавили в ГПСУ.

Россияне продолжают стрелять по Черниговщине, однако уже со своей территории. 20 апреля оккупанты открывали огонь из минометов. Тогда снаряды также попадали в Сеньковку, а над местностью постоянно кружился вражеский беспилотник.

В этот же день российские военные обстреляли Сумскую область из "Градов".

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