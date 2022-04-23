Враги используют публичную информацию для нанесения потерь Вооруженным силам Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призывает украинских блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий и решений командиров.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Facebook.

"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, которая используется врагом для нанесения потерь Вооруженным Силам Украины. Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях", - отметил он.

"Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что только военное руководство обладает всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии.

"Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", - добавил Залужный.

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