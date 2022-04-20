Он признался: был уверен, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не устоят.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает "чудом" тот факт, что Украине удалось сохранить контроль над рядом городов и там сейчас нет такой критической ситуации, как в Мариуполе.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Арестович признался, что в начале полномасштабного вторжения ему казалось: в Украине будет четыре таких "Мариуполя".

"Я был уверен, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не устоят", - сказал он.

"И то, что у нас есть единственный Мариуполь – это просто чудо. Все благодаря помощи неба, мужества украинского народа и Вооруженным силам", - говорит Арестович.

По его словам, для помощи украинским защитникам в Мариуполе делают все возможное и невозможное.

Как известно, российские оккупанты контролируют часть Мариуполя, в городе ведутся ожесточенные бои.

Блокада Мариуполя: что известно

С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушены 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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