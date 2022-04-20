Андрей Демченко отметил, что зафиксировано перемещение военной техники на территории РФ.

Российские войска продолжают обстреливать государственную границу Украины. Оккупанты с территории Российской Федерации применили системы "Град" и минометы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

По словам спикер ГПСУ Андрея Демченко, украинские пограничники и Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Общая продолжительность границы в трех областях составляет 1200 километров

"Проводятся мероприятия по разведке местности в пограничном, инженерном обустройстве, создаются опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты, а также другие определенные места для несения службы пограничниками. Классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования местности, работы ДРГ и обстрелов со смежной стороны", – рассказал Демченко.

При этом он указал, что с территории РФ из системы "Град" обстреляли территорию Сумской области, а из минометов - Черниговской.

"Враг в один из дней трижды вел минометный огонь по территории Черниговской области напротив государственной границы. Снаряды попадали рядом с населенным пунктом Синьковка, над местностью постоянно кружился вражеский беспилотник. На направлении Синковки пограничный наряд обнаружил группу лиц с оружием, которое пыталось попасть на территорию Украины. По неизвестным был открыт огонь, после чего они отошли. Разведывательно-поисковые группы на Черниговщине продолжают обнаруживать схроны с оружием, боеприпасами и снарядами, оставленными военнослужащими российской федерации", – объяснили в Госпогранслужбе.

При этом Демченко отметил, что в России на отдельных направлениях напротив Черниговской и Сумской областей оккупанты проводят инженерное обустройство позиций и наблюдательных постов, а также зафиксировано перемещение военной техники.

Как ранее сообщал УНИАН, украинским военным удалось выгнать российских оккупантов из некоторых областей Украины. 14 апреля украинские пограничники вышли к пункту пропуска "Вильча", что на участке с Беларусью. При этом накануне на Черниговщине фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, который россияне открывали со стороны своего пункта пропуска "Погар".

В этот же день российские военные повторно обстреляли позиции пограничников в Черниговской области. Всего со стороны РФ было 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра.

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