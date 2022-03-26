Председатель Харьковской областной военной администрации заверил, что наши военные делают все, чтобы оккупантам не удалось получить подкрепление со стороны Харьковской области.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о новых планах оккупанта и заверил, что украинские защитники готовы к возможным дальнейшим сценариям.

Об этом он написал в Telegram.

"Мы видим полную картину, наши военные и разведка готовы к возможным сценариям. Враг понял, что Харьков ему будет взять очень трудно. Поэтому он пошел через Волчанск и Изюм, чтобы добраться до линии Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул он.

Синегубов заверил, что наши военные делают все, чтобы россиянам не удалось получить подкрепление со стороны Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Синегубов сообщал, что в направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.

24 марта Синегубов заявил, что российские СМИ врут, что оккупационные войска взяли город Изюм. "... Изюм – украинский город! Был и будет", – заявил он, добавив, что ВСУ удерживают свои позиции в этом направлении.

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