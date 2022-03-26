Сейчас основные усилия украинских сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника в направлениях на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева.

Российские оккупационные войска готовят перемещение подразделений Восточного военного округа Российской Федерации в Украину.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ, которая обнародована в социальной сети Facebook по состоянию на 12.00.

"Противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, задачи которой остаются не выполненными. Продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины", - говорится в сообщении.

При этом, основные усилия Сил обороны Украины сосредоточено на недопущении продвижения противника в направлении на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева, содержании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий.

Сейчас на Волынском направлении противник наступательных действий не проводит. Вместе с тем, отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны.

Также на Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил. Враг сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.

В то же время, на Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку и наращивание группировки войск с целью осуществления наступления на отдельных направлениях. Продолжает ведение обстрелов города Харьков.

Кроме того, на Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению, при попытках продвинуться вперед успеха не имел, понес потерь. Продолжал попытки штурма города Мариуполь, наносил авиационные удары и совершал артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Пытался осуществить продвижение с целью занятия центральной части города.

"Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, и подготовке к наступлению на Северодонецк. На Авдеевском направлении проводил штурмовые действия и пытался развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутівка, успеха не имел", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, подразделениями Сил обороны Украины отбиты попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления по направлению на населенный пункт Красногоровка. Противник успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

При этом, на Таврическом направлении противник продолжает принимать меры по усилению контроля над оккупированными территориями. Проводит фильтрационные мероприятия, осуществляет попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.

На Южнобугском направлении противник осуществлял инженерное оборудование позиций и проводил артиллерийские обстрелы отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

"Вероятно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, осуществления диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры", - заявили в Генштабе.

Сейчас силами обороны Украины проводятся мероприятия по обороне пунктов базирования (портов) в Черноморской операционной зоне.

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