Российские СМИ врут, что оккупационные войска россии взяли город Изюм.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как лгать о якобы "победах". Ведь о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно говорить с пропагандистских экранов. Изюм – украинский город! Был и будет", – заявил он.
Синегубов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу.
"И даже концентрация российских войск возле Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед. Наши войска защищают город и на земле, и в воздухе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои. Поэтому призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным Силам Украины", - сказал он.