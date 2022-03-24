Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении.

Российские СМИ врут, что оккупационные войска россии взяли город Изюм.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как лгать о якобы "победах". Ведь о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно говорить с пропагандистских экранов. Изюм – украинский город! Был и будет", – заявил он.

Синегубов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу.

"И даже концентрация российских войск возле Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед. Наши войска защищают город и на земле, и в воздухе. Сейчас продолжаются ожесточенные бои. Поэтому призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным Силам Украины", - сказал он.