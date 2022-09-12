За сутки на юге украинские военные ликвидировали еще 40 российских оккупантов, немало вражеской техники и склад боеприпасов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальной сети Facebook.

"Обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов. Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии соприкосновения", - рассказал он.

Видео дня

По словам Назарова, за сутки украинская авиация на южном направлении нанесла 3 удара, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач, которые были связаны с уничтожением района сосредоточение вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.

"Обобщенные потери врага за боевой день составляют 40 рашистов, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы "Мста-С", склад боеприпасов в Каховке", - отметил спикер командования.

Ранее начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга сообщила, что враг на Херсонском направлении деморализован, однако не оставляет попыток нападений.

Вас также могут заинтересовать новости: