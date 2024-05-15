По словам Назара Волошина, за прошедшие сутки Силы обороны отбили здесь 11 атак врага.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины на Харьковском направлении, сообщил в эфире телемарафона Назар Волошин - спикер ОСУВ "Хортица".

"Ситуация остается обостренной, однако Силы обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Несколько ситуация стабилизирована. Сейчас оперативная ситуация там остается сложной, она динамичной вдоль всей пограничной полосы. Враг пытается там закрепиться для дальнейшего продвижения. Сейчас там идут активные боевые действия именно в малых населенных пунктах", - рассказал Волошин.

Спикер также добавил, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении Силы обороны отбили 11 атак противника.

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"В частности, в таких населенных пунктах, как Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное и Щебекино - Волчанск. В районах Лукьянцев и Волчанска продолжаются бои, оккупанты пытаются получить там определенное тактическое преимущество... В результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни и здоровья наших военных, были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции", - сказал Волошин.

По словам спикера, РФ своими действиями пыталась создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области.

"В частности, занять более выгодные для него позиции на местности. Однако, подразделения Сил обороны закрепиться. Мы контратакуем, наносим удары артиллерией и привлекаем большое количество БПЛА", - пояснил Волошин.

Ситуация на Харьковщине остается сложной: важные новости

По информации военного аналитика Bild Юлиана Рёпке, российские войска вошли в северную часть Волчанска Харьковской области, бои там продолжаются в районе мясокомбината.

По мнению военного эксперта Ивана Киричевского, замысел российских оккупантов в их наступлении в Харьковской области в главной части сорван.

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