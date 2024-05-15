По мнению Ивана Киричевского, можно сказать, что уже есть победа ВСУ на тактическом уровне.

Военный эксперт Defence Express считает, что замысел российских оккупантов в их наступлении в Харьковской области в главной части сорван. Такое мнение он высказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущей ситуации на фронте, в частности на Харьковском направлении.

Комментируя ночное сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, что на Харьковском направлении украинские подразделения отошли на более выгодные позиции, Киричевский отметил, что "дополнительных деталей, которые могли бы конкретно прояснить, что это означает, пока нет".

"Но в данном случае я не думаю, что мы говорим о чем-то более таком критическом", - отметил он и акцентировал, что к Харьковскому направлению возникло много медийного внимания, поэтому Генштабу приходится объяснять каждый шаг наших военных.

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Эксперт добавил, что по состоянию на сейчас, насколько известно, россияне не зашли в село Липцы, которое открывает врагу дорогу на сам Харьков.

"Учитывая то, что Харьков был основной целью этого российского, назовем так его, диверсионного, наступления, уже есть базовая вещь, что замысел врага в главной части сорван. Это уже, можно сказать, не то что не провал, - это уже в чем-то на тактическом уровне победа", - подчеркнул Киричевский.

Но, по его мнению, то, что россияне медленно продвигаются в районе Волчанска, не означает, что они слабые:

"Там получилась специфическая ситуация: россияне решили впервые за все время полномасштабной войны взять не количеством, а качеством. Россияне начали действовать тактически грамотно вместо свое привычной тактики - то, что называется "пушечные штурмы", "пехотные штурмы" и тому подобное".

Эксперт считает победой Вооруженных сил Украины на тактическом уровне то, что "россияне имеют настолько большие потери и настолько медленно ползут".

На вопрос, видит ли он опасность для города Харьков в этом российском наступлении, Киричевский сказал:

"Если говорить об угрозе сухопутного наступления, то, к счастью, пока что такой угрозы не просматривается. Но если говорить о средствах дистанционного поражения, - к сожалению, россияне имеют слишком широкий арсенал даже новейших средств, которые они там могут использовать".

Впрочем, добавил он, даже в плане воздушной угрозы для Харькова пока нет прямых оснований сравнивать ситуацию с 2022 годом.

Относительно того, есть ли угроза наступления россиян в Сумской области, эксперт заявил, что "саму гипотетическую перспективу, что россияне могут перейти к подобному формату действий как на Харьковщине, исключать никогда нельзя".

"Россиян там есть ориентировочно 10 тысяч штыков... Даже если предположить, что россияне, к сожалению, научились скрытой переброске войск, и там эта группировка может насчитывать, например, до 20 тысяч штыков, - к счастью, им этого все равно будет недостаточно даже для того масштаба действий как на Харьковщине", - сказал Киричевский.

По его словам, сейчас максимум, что россияне могут сделать, - это зайти в приграничные населенные пункты Сумщины и попытаться растянуть линию обороны ВСУ: "Непосредственно на Сумы наступать у них потенциала нет".

Обострение на Харьковщине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Россия задействовала в боях на севере Харьковской области до пяти батальонов личного состава.

Институт изучения войны (ISW) отмечал, что за последние 24 часа темп российского наступления на севере Харьковщины замедлился. Цель оккупантов - не проникнуть вглубь региона, а создать "буферную зону" вдоль международной границы.

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