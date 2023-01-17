Он якобы провел проверку штаба группировки оккупантов "Восток".

Глава Минобороны России Сергей Шойгу якобы побывал на востоке Украины. Российские СМИ утверждают, что он проинспектировал штаб группировки оккупационных войск "Восток" и вручил награды "отличившимся" путинским убийцам.

Также пропагандистские ресурсы сразу растиражировали видео с российским министром обороны, который якобы побывал в Украине и заявил перед российскими оккупантами, что они "приближают победу".

Отметим, что группировка "Восток" участвует в боевых действиях на Донецком направлении.

Видео дня

Якобы вояж Шойгу на оккупированную территорию Украины в декабре 2022-го

18 декабря 2022-го года появились сообщения, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел проверку группировки войск россиян в зоне проведения так называемой "спецоперации" (так рашисты называют войну, — УНИАН.) в Украине.

Так, Шойгу во время якобы проверки особое внимание обратил на обеспечение, условия размещения личного состава в полевых условиях и на работу медицинских и тыловых подразделений оккупантов.

Кроме того, росСМИ опубликовали видео, на котором видно, как Шойгу с вертолета вместе с подчиненными осматривает защитные сооружения российских войск.

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