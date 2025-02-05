Тертре отметил, что Франция стала первой страной, которая предложила отправить свои миротворческие войска в Украину.

Франция и некоторые другие страны могут отправить свои миротворческие войска в Украину даже без консенсуса по этому вопросу между всеми европейскими государствами. Тем не менее у таких военных должны быть четкие полномочия.

Об этом сообщил заместитель директора Фонда стратегических исследований Брюно Тертре в интервью "Укринформу".

"Не сомневаюсь, что при наличии гипотетического соглашения о прекращении огня определенные европейские страны, такие как Франция, смогут прислать свои вооруженные силы", - сказал он.

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Тертре отметил, что Франция стала первой страной, которая предложила отправить свои миротворческие войска в Украину. Он напоминл, что Париж выступил с такой инициативой еще в прошлом году.

"Нам не нужен консенсус в Европе, чтобы отправить войска. Пока это не миссия НАТО или ЕС, нам не нужен консенсус. Небольшое количество европейских стран вполне могут быть привлечены. Париж был первым, кто сказал, что мы можем представить себе европейские войска на месте. Поэтому это, очевидно, не является проблемой для Франции", - добавил он.

Тертре добавил, что главные вопросы заключаются в том, для чего именно в Украину отправят европейские войска, что они будут делать, и будет ли у них международный мандат. Он подчеркнул, что особенно важно прописать полномочия для миротворческого контингента при обсуждении гарантий безопасности для Киева.

Также заместитель директора Фонда стратегических исследований заявил, что сейчас невозможно оценить готовность отдельных европейских стран взять на себя обязательство защищать Украину в случае, если условия перемирия будут нарушены.

Отправка миротворцев в Украину - важные новости

Ранее в The Times писали, что Европа раскололась из-за вопроса размещения миротворцев в Украине. Растет консенсус относительно того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" президента США Дональда Трампа и гарантий безопасности.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский оценил, сколько миротворцев понадобится нашей стране для предотвращения нового нападения РФ. Он отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

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