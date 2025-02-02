Зеленский считает, что миротворческие войска не смогут стать единственной гарантией безопасности для Украины.

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев в Украине в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии приобретает форму, однако не сможет стать единственной гарантией безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Associated Press.

Он отметил, что этот вопрос поднимался президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии в безопасности. Этого недостаточно", - сказал он.

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Также Зеленский сказал, что остается еще много вопросов относительно структуры командования и управления, количества войск и их позиций.

"Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать в случае российских ударов? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной линии границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их полномочия?", - отметил он.

На вопрос, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский сказал: "Мы все еще находимся в процессе этого диалога".

Размещение миротворцев в Украине

Как писало Financial Times, возвращение Дональда Трампа в Белый дом вновь пробудило интерес к этой идее. По словам людей, вовлеченных в дискуссии между Киевом и западными партнерами, украинские чиновники считают, что от 40 000 до 50 000 иностранных военнослужащих, может быть реальным и достаточным.

В то же время президент Зеленский заявлял, что "самыми дешевыми" гарантиями безопасности для союзников Украины станет членство Украины в НАТО.

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