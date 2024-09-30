Также он рассказал, как Украине защититься от этой опасности.

Наращивание военного производства беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" позволяет россиянам ежесуточно запускать по Украине 50 дронов.

Так главный редактор Defense Express Олег Катков прокомментировал новость о перевыполнении плана по сбору "шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга", что в Татарстане. "Враг может запускать, исходя из этого, по 50 таких дронов ежесуточно, больше. Они будут наращивать производство", - сказал он РБК-Украина.

Россияне могут масштабировать этот процесс, поскольку вкладывают в производство "шахедов" много денег. По словам Каткова, в ответ Украина должна наносить методичные и мощные удары по таким целям, но не беспилотниками, а дальнобойными средствами поражения:

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"Необходимо полностью уничтожить само производственное помещение. От того, что условную стенку проломить... Ну, им будет холодно, но они же работать не перестанут".

Также аналитик отметил, что речь идет об уничтожении не только конечного производства, но и группы целей. Именно поэтому эта задача не является простой.

Россия наращивает производство шахедов

Ранее Institute for Science and International Security сообщил, что производство дронов-камикадзе "Shahed-136" в особой экономической зоне Алабуга достигло шести тысяч единиц.

По данным АрмияInform, в этом месяце оккупанты запустили по Украине 1339 "шахедов", они впервые с начала полномасштабного вторжения осуществляли пуски ежедневно.

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