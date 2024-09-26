Возможно, нашлось объяснение загадочным рейдам "Шахедов" на Беларусь.

Недавно ВСУ сбили "Шахед" с терминалом спутниковой связи Starlink на борту. Вероятно, именно такие "Шахеды" россияне направляют в Беларусь, когда необходимые разведывательные данные уже собраны. Такое мнение в комментарии "Фокусу" высказал научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко.

По его словам, дроны со Starlink сопровождают группы ударных БПЛА и обнаруживают позиции украинских систем противовоздушной обороны, а затем возвращаются в РФ, либо в Беларусь.

"Раньше такой технологии у россиян не было, теперь им открылись новые возможности. [Обычный] "Шахед" имеет связь только со спутником, оператор не может корректировать траекторию его полета. А в случае с технологией Starlink он видит все и передает оператору и Генштабу ВС РФ данные в режиме реального времени", - объясняет специалист.

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По словам Романенко, благодаря терминалу Starlink, оператор может менять маршрут полета "Шахеда". А в случае обнаружения им позиций ПВО, следующую волну дронов россияне сразу могут запустить так, чтобы обойти этот район или наоборот, чтобы атаковать именно эти зенитные комплексы.

Эксперт отмечает, что это крайне опасно для Украины, поскольку во время воздушного боя крайне трудно переместить на новую позицию зенитные комплексы, которые уже развернуты в боевое положение. Особенно это касается комплексов NASAMS, IRIS-T и Patriot. Им нужно не менее 20 минут, или свернуться и покинуть позицию.

"Только Starlink дает настолько сильные возможности, поскольку другие системы связи не способны обеспечить дальность прямой связи более 120 километров", - добавляет Романенко.

"Шахеды" со Starlink

Как писал УНИАН, накануне ВСУ впервые сбили дрон-камикадзе "Шахед"-136, на борту которого находился терминал спутниковой связи Starlink. По словам экспертов, это значительно усилит эффективность российских воздушных атак.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия поставила себе цель сделать воздушные атаки на Украину непрерывными. Наращивание производства дронов-камикадзе и оснащение их терминалами Starlink является частью этой стратегии.

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