Он отметил, что процесс поиска выхода из этой войны начался и римский пример получить "что-то на что-то" является хорошим вариантом.

Поменять территории Курской области, которые удерживают ВСУ, на запорожскую АЭС, было бы идеальным вариантом, отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник в интервью Армия TV.

По его словам, Украине эти территории не нужны, но они удерживаются, чтобы иметь возможность получить обратно свои.

"Процесс поиска выхода из этой войны начался и мне очень хотелось бы, чтобы мы пришли к старому римскому примеру - "что-то на что-то". Нам не нужна Курщина. Мы ее не собираемся аннексировать. Но потенциально поменять ее, в моем понимании, идеальный вариант на Запорожскую атомную станцию", - сказал Черник.

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Он подчеркнул, что Украине не надо ни "грамины чужой земли, нам надо свое удержать".

Ситуация в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Сырский, комментируя Курскую операцию, которая началась 6 августа прошлого года, отметил, что Украине необходимо не только обороняться, но и наступать.

Отмечалось, что Курская операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и впервые за 11 лет войны боевые перенесены на территорию страны-оккупанта.

Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны".

В начале января Генштаб ВСУ сообщал, что в ходе операции было уничтожено более 38 тыс. личного состава врага, из них около 15 тыс. - убитыми, а украинский обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что "курскую операцию" надо масштабировать, чтобы создать сплошную зону безопасности вдоль линии границы с РФ.

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