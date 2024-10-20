По словам Сибиги, Россия и КНДР до сих пор имеют доступ к компонентам западного производства для оружия.

В сбитой недавно над Украиной северокорейской ракете KN-23/24 были найдены западные детали. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, правитель России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын до сих пор имеют доступ к компонентам западного производства для оружия.

В этом контексте дипломат обратился к странам-союзникам с призывом усилить санкции и контроль за их выполнением.

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"Возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно изготовленные западные компоненты. Мы призываем союзников дать решительный ответ, усилить санкции и экспортный контроль, усилить наш воздушный щит", - написал Сибига.

КНДР и война в Украине - последние новости

Недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что более 10 тысяч военных Северной Кореи будут готовы к войне в Украине с 1 ноября. По его информации, сейчас около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ.

Также УНИАН сообщал, что военный эксперт, волонтер Павел Нарожный рассказал в интервью УНИАН, что для перелома хода войны в Украине должны воевать более 100 тысяч военных из КНДР.

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