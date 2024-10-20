Закон РФ позволяет лишать приобретенного гражданства "новых" россиян, которые не стали на воинский учет за две недели после получения паспорта.

По меньшей мере 12 россиян уже лишили приобретенного гражданства за отказ ехать на войну в Украину. Об этом сообщает российский Telegram-канал Важные истории.

Отмечается, что, в частности, в полиции Хабаровского края отчитались, что через суд лишили гражданства трех натурализованных россиян, которые не стали на воинский учет. Там отметили, что такое происходит впервые на Дальнем Востоке. Лишенных гражданства мужчин обязали покинуть Россию.

Ранее правоохранители вместе с военкоматом лишили приобретенного гражданства двух жителей Москвы. Им также приказали покинуть страну.

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11 октября силовики в Челябинске после рейда лишили гражданства четырех натурализованных россиян.

13 сентября стало известно, что красноярское МВД через суд лишило гражданства за отказ идти в армию местного врача-реаниматолога Мирзомухаммада Каримова. Он получил гражданство в 2018 году, а в мае 2024 года был приговорен к штрафу 60 тыс. рублей по ст. 328 УК об уклонении от службы.

Как известно, летом Госдума РФ приняла закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства "новых" россиян, которые не стали на воинский учет через две недели после получения паспорта страны-агрессора.

Российские военные на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ ударили по полигону, где как раз тренировались оккупанты. На момент удара там находилось два десятка захватчиков, уточнили в Силах обороны юга Украины.

Ранее пограничники показали, как взяли в плен оккупанта. Военнослужащий РФ вышел с поднятыми руками и был взять в плен.

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