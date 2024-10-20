Акцентируется, что решающее значение имеет поддержка США, но там "ждут выборов".

Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским план победы пока вызвал неоднозначную реакцию западных союзников. Как пишет Associated Press, по словам аналитиков, вряд ли администрация президента США Джо Байдена примет какое-либо решение по данному плану до выборов 5 ноября. При этом акцентируется, что именно поддержка Штатов имеет решающее значение, если Украина хочет получить одобрение других союзников.

"Похоже, они сейчас делают очень мало и ждут выборов… Очень многое в стратегии будет зависеть от Вашингтона", - заявил профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен.

Он уверен, что помощь извне - ключ к победе в войне.

Видео дня

По мнению других аналитиков, данный план - амбициозный шаг в правильном направлении для военных усилий Украины. Указывается, что он не изменит ситуацию на поле боя немедленно, но должен помочь Украине измотать Россию и дать ей больше средств для продолжения войны "на истощение".

"Я думаю, что люди потенциально ожидали какого-то более оперативного плана победы в войне… Наивно было бы ожидать, что план предоставит оперативные детали, которые, очевидно, будут полезны противнику", - отметил бывший британский командир танка, возглавляющий стратегическую консалтинговую фирму Sibylline Джастин Крамп.

А вот некоторые украинские аналитики критикуют название плана, добавляя, что оно, вероятно, было выбрано в маркетинговых целях, пишет издание.

Вместе с тем констатируется, что без поддержки Запада Украина будет бороться за то, чтобы выдержать затяжную войну с Россией, которую поддерживают Северная Корея, Иран и Китай.

"Если Украина падет, ей придется вести переговоры на условиях России", - отметили в AP.

План победы Зеленского - актуальное

Напомним. 18 октября спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США поддерживают "план президента Зеленского по справедливому миру".

Ранее в Associated Press писали, что президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября дал союзникам только три месяца, чтобы принять основные принципы плана победы. Отмечалось, что некоторые партнеры выражали беспокойство из-за таких сжатых сроков.

Вас также могут заинтересовать новости: