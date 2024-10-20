Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским план победы пока вызвал неоднозначную реакцию западных союзников. Как пишет Associated Press, по словам аналитиков, вряд ли администрация президента США Джо Байдена примет какое-либо решение по данному плану до выборов 5 ноября. При этом акцентируется, что именно поддержка Штатов имеет решающее значение, если Украина хочет получить одобрение других союзников.
"Похоже, они сейчас делают очень мало и ждут выборов… Очень многое в стратегии будет зависеть от Вашингтона", - заявил профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен.
Он уверен, что помощь извне - ключ к победе в войне.
По мнению других аналитиков, данный план - амбициозный шаг в правильном направлении для военных усилий Украины. Указывается, что он не изменит ситуацию на поле боя немедленно, но должен помочь Украине измотать Россию и дать ей больше средств для продолжения войны "на истощение".
"Я думаю, что люди потенциально ожидали какого-то более оперативного плана победы в войне… Наивно было бы ожидать, что план предоставит оперативные детали, которые, очевидно, будут полезны противнику", - отметил бывший британский командир танка, возглавляющий стратегическую консалтинговую фирму Sibylline Джастин Крамп.
А вот некоторые украинские аналитики критикуют название плана, добавляя, что оно, вероятно, было выбрано в маркетинговых целях, пишет издание.
Вместе с тем констатируется, что без поддержки Запада Украина будет бороться за то, чтобы выдержать затяжную войну с Россией, которую поддерживают Северная Корея, Иран и Китай.
"Если Украина падет, ей придется вести переговоры на условиях России", - отметили в AP.
План победы Зеленского - актуальное
Напомним. 18 октября спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США поддерживают "план президента Зеленского по справедливому миру".
Ранее в Associated Press писали, что президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября дал союзникам только три месяца, чтобы принять основные принципы плана победы. Отмечалось, что некоторые партнеры выражали беспокойство из-за таких сжатых сроков.