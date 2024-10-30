Сейчас не стоит ожидать большого потока информации об уничтожении десятков тысяч северокорейских военных, считает Роман Свитан.

Сейчас Россия не способна перевести в Курскую область большое количество северокорейских солдат, сказал в эфире 24 канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Тысяч их пока что нет. Если бы там были тысячи, их точно было бы заметно, они бы заполонили радиоэфир. И наши спецслужбы уже выложили бы сотни разговоров. Если есть несколько десятков, максимум несколько рот, не более. Поэтому говорить о тысячах или десятках тысяч пока не надо. Тем более, что максимум, который они могут завести - это несколько бригад, которые еще месяц будут переучиваться на полигонах в России", - сказал Свитан.

По его словам, перевозка северокорейских войск к фронту не будет одномоментной. Скорее всего, эти войска будут передвигаться батальонами по железной дороге, считает эксперт.

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"Поэтому не будет большого потока информации о том, что уничтожили, конкретно "размотали" десятки тысяч северокорейцев. Будут такие вбросы, как в El Pais, они больше для поднятия просмотров. А фактажа там большого нет", - добавил Свитан.

Северная Корея отправила войска в Россию: важные новости

Накануне испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных сообщила, что Силы обороны уже наносили удары артиллерией по месту расположения северокорейских войск в Курской области.

Тем временем журналисты Financial Times отметили, что россияне перебросили в Курскую область до 3000 северокорейских солдат. По данным издания, они расположены в 50-километровой зоне от границы с Украиной.

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