Также зафиксирована значительная активность авиации противника, аналогичная была во время оккупации Угледара.

Российская Федерация перебрасывает по Бердянскому направлению значительные штурмовые силы к линии фронта. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, начиная с конца воскресенья и по сегодняшний день наблюдается, что идет "достаточно большое" передвижение новой военной силы противника.

"Видим прибытие новых подразделений из Российской Федерации, которые перебрасываются через Бердянское направление ближе к Токмаку. Видим, как подразделения продвигаются ближе к линии фронта, к Угледару, и на Волновахский район, и на север Мариупольского района. В мариупольско-бердянской агломерации, где продолжалась подготовка новых контрактников, этот процесс почти завершен", - рассказал советник.

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Он добавил, что вчера, 29 октября, также наблюдалось, как с перекрытием трассы происходила значительная переброска живой силы, в основном, штурмовых подразделений, от Бердянска до Токмака. По данным Андрющенко, все эти силы россиян формируются вдоль линии фронта, на Запорожском направлении от Гуляйполя до Угледара.

Также, по его словам, зафиксирована повышенная активность авиации РФ - вертолетов и самолетов, которые осуществляют пуски управляемых авиационных бомб и ракет, соответственно над территорией Мариупольского района.

"Это означает, что достаточно агрессивные действия продолжаются в районе Угледара, там, где противник пытается штурмовать", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что аналогичная активность авиации была во время оккупации Угледара, после чего некоторое время длилась оперативная пауза, но сейчас снова наблюдается значительная активизация захватчиков.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, несколько дней назад российским оккупантам удалосьзахватить село Левадное и сейчас подразделения ВСУ проводят там стабилизационные мероприятия, чтобы стабилизировать ситуацию. По словам военных, участок в районе этого села важен, потому что это путь на Большую Новоселку - стратегический узел на юге Донецкой области. Далее - "граница" с Днепропетровской областью. Поэтому на том направлении Силы обороны не пускают врага, не дают ему возможности иметь какое-то продвижение.

Всего на юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. российских солдат, включая тех, которые находятся в районе временно оккупированного Крыма.

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