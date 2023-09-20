Партизаны сделали выводы, что оккупанты прячут корабли, чтобы уберечь от ракетных ударов.

Российские военные, вероятно, начали отводить свои корабли с одной из стоянок в Севастопольской бухте. Как отмечает военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ, оккупанты уже отвели часть военных кораблей со стоянки, которая расположена между малыми бухтами "Докова" и "Голландия". При этом остальную часть кораблей также готовят к передислокации.

В АТЕШ отмечают, что с начала полномасштабного вторжения бухту закрыли для военных нужд, а на стоянке находятся исключительно военные корабли.

"Российские военные корабли приняли единственное правильное решение - уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять такое же решение. Иначе им не спастись", - написали партизаны.

Удары по кораблям РФ вблизи Севастополя

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что в ходе атаки был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Также морскими дронами были атакованы российские корабли в море. По версии оккупантов, ВСУ нанесли удар сразу десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя "безэкипажными катерами" по кораблям Черноморского флота в море.

Несколько дней назад спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что после этой атаки российские оккупанты решили рассредоточить и спрятать как можно дальше от Крыма свои уцелевшие корабли. По словам Братчука, в Крыму фактически, весь Черноморский флот агрессора находится под угрозой огневого поражения Вооруженными силами Украины. Именно поэтому враг рассредоточивает корабли: одни выводит подальше в море, другие прячет возле Новороссийска.

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