Часть флота сейчас гоняют морем, остальные отогнали поближе к самой России.

После ракетного удара по Севастополю российские оккупанты решили рассредоточить и спрятать как можно дальше от Крыма свои уцелевшие корабли. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Попадание - это очень хорошо. Но посмотрите о чем говорит этот нюанс. Есть попадание в наиболее защищенные военно-морские крепости Черноморского флота, а именно в акватории Черного моря, то есть в Севастополе", - отметил он.

По словам Братчука, в Крыму фактически, весь Черноморский флот агрессора находится под угрозой огневого поражения Вооруженными Силами Украины. Именно поэтому враг рассредоточивает корабли: одни выводит подальше в море, другие прячет возле Новороссийска.

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Комментируя ситуацию с отсутствием снаряженных ракетоносителей в море, спикер высказал свое предположение относительно причин этого. "Возможно опасаются какого-то очередного "малыша" (название одной из моделей украинских морских дронов – УНИАН), ведь с "малышами" не шутят", - подчеркнул Братчук.

Удар по Севастополю - последние новости

Как писал УНИАН, после попадания ракет в большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" российские оккупанты решили передислоцировать три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что ликвидация Черноморского флота РФ могла бы значительно ускорить процессы поиска Кремлем выхода из развязанной им войны. Он также отметил, что промедление Запада с военными поставками Украине поощряет агрессора к продолжению войны.

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