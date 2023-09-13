БДК "Минск" можно смело причислять к невосполнимым потерям, уверен обозреватель.

Черное море становится очень опасным местом для российской флотилии. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя атаку на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе 13 сентября.

"Чуть больше месяца назад я уже давал рекомендацию российским оккупантам убираться из Черного моря по всем направлениям их внутренних вод... Не послушали. Думали на "Оленегорском горняке" все закончится? Наоборот, заиграет новыми красками", - отметил он.

При этом эксперт раскрыл подробности о кораблях РФ, которые, скорее всего, были подбиты во время атаки. Ранее росСМИ сообщали, что повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

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Большой десантный корабль "Минск"

Как отметил Коваленко, БДК "Минск" - это корабль проекта 775, который был построен был в 1983 на верфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске. На сегодняшний день Россия не может строить такие корабли, добавил эксперт:

"То есть, БДК "Минск" можно смело причислять к невосполнимым потерям, следовательно, гораздо дороже обходящимся, нежели их себестоимость".

Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону"

Подлодка "Ростов-на-Дону" в 2021 году была на ремонте в Кронштадте, отметил Коваленко:

"За окном 2023-й, и она опять на ремонте? Что не так с этой "Варшавянкой"? Активное участие в терроре против гражданского населения повысил износ узлов? Такова специфика всей российской техники - как только ее начинаешь активно использовать, сразу снижается её надёжность. А ремонт, в свою очередь, это сухой док и превращение даже ДЭПЛ в стационарную цель".

Атака на Севастополь 13 сентября - что сообщалось

Как писал УНИАН, ночью 13 сентября в Севастополе прогремели взрывы. Позже стало известно, что в ходе атаки якобы погибли два человека, еще 26 - пострадали.

Оккупанты заявили, что был атакован Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, утверждая, что по нему ударили десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами.

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