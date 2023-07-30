На данный момент ситуация в населенном пункте контролируется, отметили в ВСУ.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления Валерий Шершень поделился подробностями освобождения села Старомайорское в Донецкой области.

Как рассказал он в эфире телемарафона, освобождение Старомайорского было уникальной и нелегкой операцией для ВСУ, россияне всеми способами пытались сдержать продвижение украинских бойцов.

"Россияне заминировали все, что только возможно, даже наши специалисты из Сил специальных операций были озадачены. У наших инженеров было много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании", - отметил он.

Также Шершень добавил, что украинским штурмовикам приходилось продвигаться со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки.

Сейчас, по его словам, ситуация в Старомайорском контролируемая.

Освобождение села Старомайорское - что сообщалось

Напомним, о том, что украинские военнослужащие отбили у россиян село Старомайорское стало известно вечером 27 июля. Населенный пунк расположен на Шахтерском направлении фронта.

На следующий день в сети опубликовали кадры, как ВСУ освобождали Старомайорское. В то же время информацию о новом успехе бойцов подтвердили в Генштабе ВСУ.

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