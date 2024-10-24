Бойцы Сил обороны выбивают россиян, не давая им закрепляться.

Группы пехоты армии РФ пытаются просачиваться в город Селидово Донецкой области с восточных окраин, но украинские защитники держат оборону.

Как сообщили в Национальной гвардии Украины, Силы обороны выбивают россиян, не давая им закрепляться в городе, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.

Отмечается, что враг активно штурмует Покровское направление и проводит частые атаки Селидово.

"За прошедшие сутки россияне атаковали Селидово 19 раз, применяя значительное количество пехоты. Гвардейцы уничтожили 118 оккупантов, отражая эти атаки (52 из них - безвозвратные потери врага, остальные - санитарные)", - отметили в НГУ, опубликовав видео боев с врагом в городе.

В сообщении сказано, что россияне активно применяют по Селидовому и авиацию. Кроме того, окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам.

В Нацгвардии добавили, что всего на Покровском участке фронта вчера, 23 октября, Силы обороны отбили 38 штурмов россиян.

Бои за Селидово - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков DeepState, россияне продолжают наступать в Донецкой области, в частности, давят в районе Селидово. 23 октября им удалось продвинуться возле этого населенного пункта.

Кроме того, отмечалось, что враг достиг успехов еще в трех населенных пунктах на Донбассе - Константиновке, Измайловке и у Богоявленки.

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