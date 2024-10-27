Уполномоченный парламента по правам человека направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Если российские захватчики действительно расстреляли женщин в городе Селидово (Донецкая область), то это грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными и законов и обычаев войны.

Предполагаемый расстрел людей - это военное преступление, написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Если будут доказаны факты преступления - это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь к ответственности!" - подчеркнул омбудсмен.

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Лубинец добавил, что немедленно направил письма в международные организации - Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных наций, и ждет их реакции:

"РФ совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас!".

В центре внимания Селидово - последние новости

В сети сообщили, что в городе Селидово захватчики в конце октября расстреляли гражданскую машину и двух женщин. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что информация о преступлении проверяется, и начато расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко 27 октября сообщил, что противники после двух месяцев тщетных атак на пригород этого населенного пункта смогли прорваться в сам город. Эксперт добавил, что РФ буквально засыпает Селидово живой силой.

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