Ситуация не является обнадеживающей, говорит Владислав Селезнев.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области. Тяжелая ситуация сложилась, в частности, в районе города Селидово.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, полковник ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, ситуация в районе Селидово не менее сложная, чем в районе Торецка.

"Что происходит: враг продолжает применять свою тактику фланговых ударов. Она дает о себе знать. Начиная от операции в районе Попасной, враг часто использует эту тактику для того, чтобы брать под контроль наши населенные пункты. Потому что когда становится вопрос: что важнее, жизнь наших воинов, которые де-факто в результате этих фланговых ударов могут оказаться в полном окружении, или квадратный километр украинской земли – ответ на этот вопрос, как по мне, абсолютно очевиден", – подчеркнул он.

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Как отметил эксперт, Силы обороны Украины маневрируют на том участке фронта, отходят на более выгодные позиции. Контроль над некоторыми населенными пунктами теряется, и на этот раз ситуация может сложиться так же, считает Селезнев.

"Думаю, что на этот раз будет то же самое, потому что слишком много ресурсов сейчас тратит враг для того, чтобы атаковать этот населенный пункт. В Селидово уже появляются известия и фото/видеоподтверждения, что даже на некоторых многоэтажках появляются российские тряпки, это говорит о том, что враг имеет возможность продвигаться", – добавил он.

Это продвижение дается врагу ценой огромных потерь, отметил экс-спикер Генштаба. Однако ситуация "не является обнадеживающей":

"Но тем не менее тенденции достаточно угрожающие, и я вижу, что до сих пор наши Силы обороны не смогли найти эффективные средства противодействия таким дерзким вражеским атакам".

Владислав Селезнев также отметил, что в ближайшей перспективе, скорее всего, начнутся боевые действия в городской застройке, и это наиболее сложный вид ведения боевых действий.

"А вот как только враг реально будет угрожать перерезанием последней дороги, дороги жизни, которая логистически обеспечивает весь гарнизон в Селидово, мы, скорее всего, увидим маневр на оборону и отход наших воинов с этих рубежей и позиций, которые они держат внутри того же самого Селидово. Ситуация не является обнадеживающей, тенденции достаточно угрожающие", – считает военный эксперт.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке 23 октября сообщил, что российские оккупанты зашли в Селидово Донецкой области и начали развешивать свои флаги. Недавно россиянам удалось захватить шахту и, предположительно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

Тем временем враг осуществляет меньше мясных штурмов на Харьковщине. По словам офицера 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Арчи", враг больше задействует малые группы. Однако такие изменения не дают им существенного результата.

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