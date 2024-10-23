Россиян удавалось сдерживать от захода в сам город в течение нескольких недель.

Российские оккупанты вошли в город Селидово Донецкой области, который удавалось успешно оборонять с лета. Об этом пишет на платформе Х военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Он отмечтил, что 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" успешно отбивала российские атаки в течение нескольких последних недель. Упорная оборона украинцев вынудила россиян начать попытки обойти Селидово с севера и юга.

Однако россияне продолжали попытки пройти через район угольной шахты к северо-востоку от города. По данным Рёпке, в понедельник оккупантам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

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"Продолжается продвижение российской армии вторжения в восточную часть Селидово. "Кара-Даг" убивает многих, но ещё больше [российских солдат] движутся к центральной части города, в то время как другие продолжают выполнять обходной манёвр, чтобы окружить его. Та же российская тактика, которая сработала с более чем десятью другими городами", — написал Рёпке.

Он также публикует кадры, где российские флаги уже поднимают над высотными жилыми зданиями в центре Селидово.

"Либо это пиар-ход российских беспилотников и/или пророссийски настроенных местных жителей, либо... сами знаете что", — пишет Рёпке.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, на Курщине, возможно, начинается "новая фаза" украинской операции. Военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что этот район боевых действий стал своего рода тренировочным полигоном для украинских бригад.

Также мы рассказывали, что продвижение россиян удалось остановить под Покровском. Из-за страха F-16 вражеская авиация начала более сдержанно вести себя на фронте, рассказал военный.

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