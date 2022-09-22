Нельзя оставить русскую армию хотя бы где-то на украинской земле, зная, что они повсюду совершат такие массовые убийства, заявил президент.

В Изюме после оккупации Россией обнаружены тела со следами пыток, в частности мужчины, кастрированного перед убийством.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что сейчас, пока продолжаются заседания Генеральной Ассамблеи, в украинском городе Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел из массового захоронения, которое появилось, когда эту территорию контролировали российские войска. "Там обнаружены тела женщин и мужчин, детей и взрослых, гражданских и военных. 445 могил.

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Там семья, которая погибла под завалами дома после российского авиаудара: отец, мать, девочки шести и восьми лет, бабушка и дедушка. Там человек, которого задушили веревкой. Там женщина со сломанными ребрами и ранами на теле. Там мужчина, которого кастрировали перед убийством, и это далеко не первый такой факт", - подчеркнул он.

По его словам, надо спросить у представителей России, почему у российских военных такое влечение к кастрации. "Что делают с ними самими, чтобы они желали делать такое с другими?

Единственное, чем отличается массовое захоронение в Изюме от того, что мир увидел в Буче, это, собственно, захоронения. Российская армия дольше находилась в Изюме, и поэтому тела убитых все же закопаны, а не разбросаны по улицам", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что мы не можем оставить российскую армию хотя бы где-то на украинской земле, зная, что они повсюду совершают такие массовые убийства.

По его словам, мир должен защищать жизнь, каждое государство, против которого направлена вооруженная агрессия.

"Если для этого надо помочь оружием или снарядами – это должно быть. Если для этого нужно помочь финансами, это должно быть. Если для этого надо помочь разведданными, это должно быть. А вот чего не должно быть, так это притворства. Мы можем вернуть украинский флаг на всю нашу территорию. Мы можем сделать это силой оружия. Но нам нужно время", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Купянске обнаружили очередную пыточную оккупантов.

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