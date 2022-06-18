Ленд-лиз пока еще не заработал.

Поставки оружия по ленд-лизу из США в Украину еще не начинались. Они могут стартовать в период с июля по сентябрь. На темпы военной помощи нашей стране влияет множество факторов.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Лига".

"Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе — очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос — когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки — это как сутки, а для нас — это совсем другие измерения", — сообщил Данилов.

Затем секретарь СНБО отметил, что поставки вооружения по ленд-лизу из США могут начаться в июле-августе или в сентябре. На отправку военной помощи влияет множество факторов.

"Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибров почти не осталось", — продолжил Данилов.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ленд-лиз предусматривает поставки высокотехнологичного оружия и обучение бойцов ВСУ. А еще Байдену больше не придется каждый раз согласовывать помощь с Конгрессом. Ранее в ОПУ заявляли, что первые поставки по ленд-лизу начнутся не ранее чем через месяц с момента принятия закона.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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