Он лично сопровождал захватчиков во дворы людей.

В Херсонской области мужчина сдавал российским оккупантам информацию о проукраински настроенных гражданах, за это он проведет 15 лет за решеткой.

Как говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, при публичном обвинении Херсонской областной прокуратуры житель Белозерской территориальной громады области был признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Прокурор в суде доказал, что в начале июня 2022 года, во время временной оккупации населенного пункта, 44-летний мужчина начал сотрудничать с врагом. Он сообщал военным страны-агрессора информацию о местах проживания патриотически настроенных односельчан", - рассказали в прокуратуре.

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Отмечается, что мужчина лично сопровождал захватчиков во дворы людей. По его информации российские военные проводили обыски, применяли к потерпевшим психологическое и физическое давление.

Так, мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Разоблачение коллаборантов в Украине

В Запорожье был разоблачен бывший милиционер, который собирал для российских оккупантов информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины и критической инфраструктуре. Подрабатывая таксистом, он много передвигался по территории Запорожья и на фото или видео фиксировал места базирования и перемещения подразделений ВСУ.

А в Херсонской области СБУ разоблачила четырех коллаборантов, один из которых охранял застенки оккупантов на территории области.

Разоблачают коллаборантов и на Харьковщине. В частности, недавно обнаружили супругов коллаборантов, которые обеспечивали вражескую армию едой и самогоном.

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