Ситуация в городе напряженная из-за оккупации российскими военными.

УНИАН рассказывает, что происходит в Херсоне, оккупированном россиянами, в понедельник, 9 мая.

Онлайн-трансляция происходящего в Херсоне и области:

4:36 Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что в Украине происходят еще "четыре Бучи", две из которых на херсонском направлении.

"Массовые изнасилования, убийства детей, стариков, расстрелы мирных жителей и т.д. О каком "братстве" мы можем пока говорить? Это дело... даже если и будет восстановление отношений – все-таки мы являемся соседями – это очень отдаленная история. А сейчас наша задача – выжить", - подытожил Арестович.

Напомним, российские войска утром 24 февраля начали полномасштабное вторжение в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов. Некоторые села и города враг временно оккупировал.

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