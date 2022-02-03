Злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика, который обстреливал позиции сил антитеррористической операции из автоматического гранатомета АГС-17.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинской власти города Лутугино.

По данным следствия, задержанным является житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму российского образца.

После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" принимало активное участие в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской.

Читайте такжеВ Минобороны оценили вероятность значительной эскалации на украинских границах"Впоследствии злоумышленник сбежал из рядов боевиков из-за конфликта с главарями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и длительное время скрывался от правосудия", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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