Предатель, который также дрессировал для оккупантов сторожевых собак, во время наступления ВСУ сбежал в Одесскую область, где был задержан.

В Одессе к 8 годам лишения свободы приговорен коллаборант, который в Херсонской колонии выполнял приказы оккупантов по охране участников движения сопротивления. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, приговор вынесен 9 мая Малиновским районным судом Одессы.

"Доказано, что мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом. В частности, работал в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в прокуратуре, осужденный ранее работал младшим инспектором в Белозерской исправительной колонии (Херсонщина) на должности младшего инспектора. Его звание было - младший сержант внутренней службы. Уже в начале июня 2022 года, когда определенная территория была оккупирована врагом, мужчина пошел на сотрудничество с захватчиками, которые назначили его младшим инспектором отдела охраны так называемой "Северной исправительной колонии (№90)". В этом режимном "учреждении" РФ оккупанты удерживали и пытали репрессированных местных жителей, большинство которых - участники движения сопротивления.

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"Фигурант выполнял охранные функции. Нес караульную службу и дрессировал служебных собак, которые осуществляли караульные и охранные функции. За "преданность" получал жалованье в рублях", - уточнили в прокуратуре. Правоохранители разоблачили и задержали предателя в марте 2023 года в одном из сел Одесской области, куда тот сбежал во время наступления украинских защитников на юге Украины. Сейчас он под стражей.

В пресс-службе также рассказали, что во время расследования с обвиняемым заключили соглашение о признании виновности в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Во вторник он получил приговор - 8 лет лишения свободы, с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах на 10 лет. Также суд конфисковал в доход государства все имущество коллаборанта.

Охота на коллаборантов - последние новости

14 апреля Служба безопасности задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Коллаборанты лично организовывали собрание местных жителей, где агитировали участвовать в фейковом плебисците и "голосовать" в пользу кремля. Также злоумышленники заставляли людей вступать в состав оккупационных "избиркомов". В случае несогласия - угрожали репрессиями со стороны карательных органов рашистов.

В то же время к 15 годам за решеткой осуждены супруги предателей из Донецкой области, которые передавали россиянам данные о расположении украинских войск. Летом они дистанционно вышли на заместителя командира российского батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях на Восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины. С тех пор "охотились" на склады боеприпасов ВСУ.

А 4 мая в рядах ВСУ разоблачили российского "крота". Находясь в рядах одной из украинских воинских частей, мужчина шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины. Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

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