Российские оккупанты на юге Украины "доигрались в эвакуацию" - спровоцирована безумная паника, по дороге в захваченный РФ Крым огромные очереди.
Захватчиков и тех, у кого есть специальные пропуска, на полуостров пускают вне очереди, также в отдельной очереди стоят грузовые авто с награбленным, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Фото "без слов" на КПП "Чонгар" (контрольно-пропускной пункт - Ред.) по дороге от Мелитополя до Крыма", - отметил чиновник.
Федоров добавил, что для того, чтобы попасть на полуостров, тысячи легковых машин должны простоять в очереди минимум пять часов.
Ситуация на временно оккупированной части юга Украины - что надо знать
На фоне разговоров о том, что скоро начнется контрнаступление Вооруженных сил Украины, 5 мая гауляйтер захваченной территории Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения из ряда прифронтовых населенных пунктов, в частности, из Васильевки, Пологов, Энергодара и Токмака.
Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что враг пришел убивать миллион граждан на юге нашего государства, чтобы спасти оттуда 70 тысяч своих прихвостней.