Нелегальные туристы жалуются на усиленный и строгий пропускной режим.

На Крымский (Керченский) мост сейчас увеличивается нагрузка из-за того, что российские оккупанты начинают на полуострове курортный сезон. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, периодически оккупанты устраивают на мосту различные досмотры и, когда у кого-то из гражданских находят "что-то подозрительное", движение через путепровод просто "становится", потому что оккупанты еще больше усиливают бдительность.

Спикер добавил, что на полуострове начинается курортный сезон, несмотря на то, что экологическая безопасность вызывает сомнения из-за аварии двух танкеров с нефтепродуктами, которая произошла в конце 2024 года в районе Керченского пролива.

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"Учитывая то, что сейчас у них начинается туристическо-мазутный сезон, этот объект (мост - УНИАН) имеет большую нагрузку...", - объяснил Плетенчук.

По его данным, нелегальные туристы жалуются, что пропускной режим очень строгий - как при пересечении государственной границы.

"Режим пропускной, почти как на пересечении государственной границы, что еще раз подтверждает, что Крым не прирастает им (к РФ - УНИАН), не является он российским. И тот самый мост, на котором они этот режим осуществляют, так же является искусственным... Конечно, они не теряют бдительности. Прекрасно они понимают, что никогда никто от Крыма не отказывался, а этот объект (мост - УНИАН) является лишним, но, к сожалению, он до сих пор эксплуатируется", - сказал представитель ВМС.

Крымский мост - последние новости

Как писал УНИАН, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан прокомментировал атаки беспилотников на аэродромы в Крыму. Он считает, что Керченский мост, который незаконно построила РФ, необходимо уничтожить, потому что это - звено важной логистической цепи, которой пользуются российские оккупанты. По словам эксперта, захватчики поставляют через мост оружие и припасы на территорию АРК, а также во временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Логистический маршрут, в который включен путепровод, пролегает из Краснодарского края РФ, через Тамань, Керчь и т. д.

В то же время издание Financial Times сообщало, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Украине Taurus, чтобы она могла ударить по Крымскому мосту. По его словам, позицию Киева нужно усилить и заставить российского диктатора Путина пойти на уступки.

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