С начала года Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства относительно совершения государственной измены и 27 – о создании террористической группы или организации.
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Как сообщает пресс-центр СБУ еще по два дела открыто за диверсии, шпионаж и теракты.
Отмечается, что в большинстве случаев расследования касаются разоблаченных агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины.
Так, госизмена и теракт инкриминируются задержанному в апреле экс-руководителю Центра спецопераций "А" Валерию Шайтанову, который находился на агентурной связи с полковником ФСБ РФ и передавал ему разведданные, в том числе об операциях в районе АТО/ООС.
"Подозрение о совершении государственной измены также сообщено руководителю агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ. Бывшего украинского военнослужащего завербовали, когда он находился в оккупированной части Луганской области. А затем он и еще три человека собирали разведывательную информацию о военных объектах на Волыни", - рассказали в СБУ.
Кроме того, СБУ предотвратила передачу секретной технической документации об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли - жителем Луганской области, который оказался агентом российской спецслужбы и которого задержали при попытке передачи данных представителям ФСБ.
Всего по материалам контрразведки СБУ с начала года начато 221 уголовное производство.
За этот период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 - за государственную измену.
В СБУ напомнили, что к 12 годам лишения свободы приговорен бывший правоохранитель Олег Смородинов, который по заданию ФСБ совершил убийство начальника отдела Ривненского следственного изолятора Ивана Мамчура.
За совершение теракта в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, к 12 годам лишения свободы приговорены двое граждан Украины, которые осуществили теракт по заданию представителей контролируемого российскими спецслужбами так называемого "ЦСО МГБ ДНР".
Кроме того, к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ РФ, который в июле этого года планировал взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".
Также за шпионаж приговорен к 10 годам лишения свободы гражданин КНР - профессор Сианського научно-исследовательского института современной химии, который собирал секретную информацию по разработкам объектов ОПК Украины.
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