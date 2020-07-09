СБУ выложила аудио, как вербовщик экс-генерала Шайтанова руководил боевиками на Донбассе (видео)

Вербовщик Шайтанова лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, одновременно был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С лета 2014 Егоров под позывным «Эльбрус» напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

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Полковник ФСБ называл себя «первым заместителем командующего» войск так называемой «Новороссии». Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым «министерством обороны ДНР», обеспечения боевиков вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины.

Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Как сообщал УНИАН, контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля. Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие установило, что по заданию спецслужб РФ он планировал теракты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; о сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ. В частности Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

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