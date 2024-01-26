ВСУ и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы.

Украину не проинформировали о перевозке ее военнопленных на самолете Ил-76, потерпевший катастрофу в Белгородской области. Если этот факт подтвердится, это будет свидетельствовать о первом использовании РФ украинцев в качестве живого щита для прикрытия транспортировки боекомплекта, которым бьют по украинским городам.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН 25 января. Она напомнила, что РФ на этой неделе усилила свои атаки на Харьковскую область, в результате чего погибли и получили ранения гражданские люди.

Гайовишин связала эти атаки с увеличением количества военно-транспортных самолетов, в том числе Ил-76, которые в последнее время прибывают в Белгород.

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"Учитывая ситуацию, Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород – Харьков. Напомню, что по законам ведения войны, военно-транспортные самолеты Вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью", - подчеркнула она.

По словам Гайовишин, 24 января должен был состояться очередной обмен пленными между Украиной и Россией, но этого не произошло. При этом украинская сторона своевременно доставила оккупантов в согласованное место где они в безопасности ожидали обмена.

"Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленных военнослужащих Украины. В то же время украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом", - добавила поспред при ООН.

Российская сторона не сообщила о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных. Уже это может свидетельствовать об умышленных действиях Москвы для создания угрозы жизни и безопасности пленных.

"Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет первый случай использования Россией живого щита в воздухе для прикрытия транспортировки ракет для их дальнейшего использования против мирных украинских городов", - подытожила Гайовишин.

В России упал самолет Ил-76 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. В Минбороны России заявили, что на борту были украинские военнопленные.

Минобороны Украины не смогло подтвердить, была ли причиной падения самолета атака ВСУ. В то же время в ГУР отметили, что на эту дату планировался обмен пленными, который не состоялся.

OSINT-аналитики "подтвердили тот факт, что самолет Ил-76 был RA-78830, летел в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Москва выступает против международного расследования падения Ил-76 в Белгородской области

В ГУР позже подчеркнули, что РФ до сих пор не предоставила доказательства в отношении пленных.

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