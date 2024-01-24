ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области Российской Федерации.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка – доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", – заявил он в вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что необходимо установить все четкие факты, насколько это возможно, учитывая тот факт, что падение самолета произошло на российской территории.

"Факты" - это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров относительно имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", – констатировал президент.

Падение Ил-76 под Белгородом: что надо знать

Утром 24 января под Белгородом разбился военный транспортный самолет Ил-76. в РФ говорят, что что на борту погибло более 70 человек и это якобы были пленные украинцы, которых готовили к обмену. В то же время в Генштабе вечером сообщили, что ВСУ продолжат уничтожать военнотранспортные самолеты РФ, которые доставляют в Белгород ракеты для обстрела Харьковской области.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на 24 января был запланирован обмен пленными, однако он так и не состоялся. Отмечалось, что Украина сделала все необходимое от себя – в частности, привезла российских пленных на согласованное место. Кто именно находился на борту сбитого Ил-76, в ГУР достоверной информации пока не располагают.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на падение самолета. По его словам, США пока "не имеют подтверждения того, кто мог находиться на борту российского самолета Ил-76".

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