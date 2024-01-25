Юсов отметил, что к версии государства-агрессора возникает все больше вопросов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов относительно падения в России самолета Ил-76 заявил, что страна-агрессор не впервые манипулирует темой военнопленных и до сих пор не предоставила доказательства пребывания их на борту.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что на борту упавшего накануне российского самолета Ил-76 якобы находились украинские военнопленные.

"Россия не впервые в очень циничный и жестокий способ манипулирует темой военнопленных. И использует как предмет давления на Украину, предмет дестабилизации ситуации в Украине, ослабления международной поддержки Украины. И на этот раз мы наблюдаем снова такую ситуацию", - отметил представитель ГУР.

Юсов напомнил, что Украина считает необходимым создать международную комиссию и провести международное расследование с привлечением международных экспертов-расследователей.

"Украина со своей стороны готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию, которая у нас есть, для работы такой комиссии. Чего, к сожалению, пока не подтверждает Россия. Мы видели это хамское заявление Пескова о том, что мол международная комиссия будет расследовать только преступления Украины. Извините, мы говорим сейчас о факте падения российского военного самолета, который по определению не должен был перевозить украинских военнопленных", - сказал он.

Представитель ГУР напомнил, что это военный самолет, вооруженный 23-миллиметровой пушкой, которая находится в его хвостовой части, и который перевозил ракеты, в частности для стратегической авиации.

Отвечая на вопрос о якобы "списках" украинских военнопленных на борту самолета, которые в соцсети были вброшены российскими пропагандистами, Юсов в очередной раз призвал опираться на официальные сообщения и официальные источники.

"Несмотря на огромное количество громких хамских заявлений, обвинений, собственно, никакие доказательства за это время так и не предоставлены. И не показаны ключевые последствия, не показаны доказательства этой трощи и пребывания людей на борту. Чем дольше эта пауза длится, тем больше вопросов возникает относительно версии государства-агрессора", - подчеркнул он.

Кроме того, на вопрос относительно маршрута этого борта и того, что якобы этот Ил-76 залетел в воздушное пространство России после взлета в Египте, представитель ГУР заметил, что сейчас такая версия отрабатывается.

"Но, скорее всего, речь идет все же о другом борте. Тот борт, который, в частности использовался и был зафиксирован, в том числе, на аэродроме "Энгельс-2", куда поставлял ракеты авиабазирования для стратегической авиации россиян, которые используются для ударов по украинским мирным объектам и гражданской инфраструктуре", - сказал Юсов.

В России упал самолет Ил-76 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. в Минбороны России почти сразу заявили, что на борту самолета были украинские военнопленные.

Минобороны Украины заявило, что не может подтвердить, причиной ли падения самолета стала атака Сил обороны.

В то же время ГУР подтвердило, что на эту дату планировался обмен пленными, который не состоялся. Украинская разведка отметила, что не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации относительно того, кто именно был на борту российского самолета.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что изложена российским Минобороны версия о том, что в Ил-76 находились военнопленные украинцы, содержит в себе целый ряд пробелов.

Он также отметил, что OSINT-аналитики "подтвердили тот факт, что самолет Ил-76 был RA-78830, летел в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода". Коваленко добавил, что это очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя, известно и то, что этот борт активно участвовал в "иранском экспрессе".

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