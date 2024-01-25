Юсов уверен, что Украина и Россия выводам друг друга сейчас не будут доверять, соответственно, надо привлекать третью сторону.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что заявление России об использовании аэродрома в Белгороде в так называемых гуманитарных целях в то время, как небо там закрыто для гражданской авиации, звучит очень странно.

"Выводы сейчас представлять рано, но сценарии могли быть совершенно разные. Вообще, когда мы говорим о Белгороде, то использование этого аэродрома в так называемых гуманитарных целях, о которых они говорят, очень странно звучит. Напомним, что для гражданской авиации небо там закрыто. Что касается того, что там происходит, то это рядом с линией фронта, поэтому эта территория фактически находится в режиме боевых действий. И Белгородщина сегодня, рядом с Москвой и Крымом, есть в топе по насыщенности российскими средствами ПВО и ПРО, а также расчетами ПЗРК, которые там активно используются", - сказал Юсов для Эспрессо.

Он напомнил, что россияне неоднократно сбивали свои самолеты. Также в тот день и Украина, и Россия использовала свои беспилотники. Над Белгородом работали украинские разведывательные БПЛА, а россияне запускали дроны-камикадзе.

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"Если отталкиваться от российской информации по количеству людей на борту Ил-76, то самолет был загружен на 1/3. В что тогда там было еще? Учитывая, что самолет уже осуществлял переброску ракет, в частности для С-300 и С-400, то вполне мог быть и такой груз. Собственно, информация о количестве охранников на борту, то она вообще не выдерживает никакой критики. Представить себе, что московские захватчики только трех охранников поставили на борт, где находятся 65 украинских защитников, это было бы очень наивно с нашей стороны. Поэтому это все требует максимально полного доступа, а это можно сделать только в формате международного расследования", - заявил Юсов.

Он уверен, что Украина и Россия выводам друг друга сейчас не будут доверять, соответственно, надо привлекать третью сторону. По его словам, Украина готова максимально открыто к такому расследованию, а со стороны России такой готовности не наблюдается.

Падение Ил-76 под Белгородом - заявления ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, для чего использовался российский самолет Ил-76, который накануне упал в России, и детали о подготовке к обмену, который так и не состоялся.

Юсов также прокомментировал якобы "списки" украинских военнопленных, которых должны были обменять 24 января, подчеркнув, что эту информацию страна-агрессор не подает официально, тогда как ее "намеренно вбрасывает российская пропаганда".

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