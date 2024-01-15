Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 стало очень ощутимой потерей для РФ. Во время его поражения могло погибнуть 15 человек летного состава.
"Это самая большая одномоментная потеря такой значительной группы специалистов для Воздушно-космических сил РФ. Одновременно погибло 15-16 человек высококвалифицированного летного состава", – отметил в комментарии АрміяInform ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидат исторических наук Валерий Романенко.
По его словам, экипаж самолета А-50 состоит из двух части. В первую входят 5 человек летного экипажа – два пилота, штурман, борт-инженер и еще один специалист.
"Сам по себе летный экипаж – это небольшая потеря для россиян, потому что таких экипажей много. Любой экипаж Ил-76 после подготовки в пару месяцев, он способен будет пилотировать А-50", – объяснил Романенко.
Однако есть еще и вторая часть – это специальный экипаж. Он состоит из 10-11 операторов, которых готовят по несколько лет. По словам эксперта, "это уже действительно серьезная потеря для врага".
Уничтожение самолета А-50
14 января 2024 года украинские военные уничтожили российский самолет А-50. Произошло это в зоне акватории Азовского моря. Поражении борта подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, в тот же день был подбит воздушный пункт управления противника – борт Ил-22.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский говорит, что уничтожение этих самолетов создаст определенную "буферную зону" вокруг Украины. По его словам, это было "мощное решение со стороны наших Воздушных сил".