Если потеря летной части экипажа сильно по оккупантам не ударит, то ликвидация специального экипажа станет ощутимой.

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 стало очень ощутимой потерей для РФ. Во время его поражения могло погибнуть 15 человек летного состава.

"Это самая большая одномоментная потеря такой значительной группы специалистов для Воздушно-космических сил РФ. Одновременно погибло 15-16 человек высококвалифицированного летного состава", – отметил в комментарии АрміяInform ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидат исторических наук Валерий Романенко.

По его словам, экипаж самолета А-50 состоит из двух части. В первую входят 5 человек летного экипажа – два пилота, штурман, борт-инженер и еще один специалист.

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"Сам по себе летный экипаж – это небольшая потеря для россиян, потому что таких экипажей много. Любой экипаж Ил-76 после подготовки в пару месяцев, он способен будет пилотировать А-50", – объяснил Романенко.

Однако есть еще и вторая часть – это специальный экипаж. Он состоит из 10-11 операторов, которых готовят по несколько лет. По словам эксперта, "это уже действительно серьезная потеря для врага".

Уничтожение самолета А-50

14 января 2024 года украинские военные уничтожили российский самолет А-50. Произошло это в зоне акватории Азовского моря. Поражении борта подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, в тот же день был подбит воздушный пункт управления противника – борт Ил-22.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский говорит, что уничтожение этих самолетов создаст определенную "буферную зону" вокруг Украины. По его словам, это было "мощное решение со стороны наших Воздушных сил".

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