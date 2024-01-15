Уничтожение стратегического самолета А-50 и воздушного пункта Ил-22 РФ - это уникальный случай не только в современной, но и в общемировой истории войн и конфликтов. Такого в истории даже не припомню.

А-50 - это самолет дальнего радиолокационного наблюдения, который использовался россиянами для проведения разведки в воздушном пространстве Украины, для фиксации нахождения в воздушном пространстве авиации, в частности, тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пусков ракет таких типов как Storm Shadow в направлении временно оккупированных территорий. Кроме того, он является важным элементом определения целей для российской авиации. Также среди его функций - корректировка ракетных ударов по территории Украины и увеличение эффективного расстояния радиуса действия российских средств противовоздушной обороны, в частности, таких комплексов как С-400.

В ремонте нуждается радиолокационная система "Шмель", что довольно непросто для России

Самолетов А-50 Россия имеет на вооружении немного - всего девять. Их производили во времена Советского Союза, сейчас этого производства нет. Всего у России 9 таких самолетов. Один из этих девяти находится на бесконечной модернизации, которая едва ли вообще когда-нибудь закончится. Два других не боеспособны.

Итак у россиян было шесть боеспособных самолетов такого типа. Однако один из них тоже получил повреждения (в Беларуси) и был выведен на ремонт. В ремонте нуждается радиолокационная система "Шмель", что довольно непросто для России, с учетом ее нынешних технических и технологических возможностей. На мой взгляд, они вряд ли смогут этот самолет отремонтировать.

Таким образом, после уничтожения А-50 14 января, функциональных самолетов такого типа, которые постоянно находились в воздушном пространстве для дежурства и поддержки своей тактической авиации, а также предоставления необходимой разведывательной информации, в РФ осталось четыре.

Таким образом, для россиян эти два события - серьезный удар по престижу

Не менее важным является повреждение другого российского самолета - Ил-22. Фактически этот самолет – это пункт управления, самолет-ретранслятор, который обеспечивает стабильность связи во время проведения боевых действий, а также коммуникацию между подразделениями и командными пунктами, штабами. Его уничтожение - довольно серьезный, болезненный удар по россиянам. Ведь, хотя таких самолетов у государства-агрессора не так мало (по сравнению с А-50), их количество также ограничено. По разным данным, их в России чуть больше двадцати единиц. При этом, Ил-22 сейчас также не производятся в России.

Таким образом, для россиян эти два события - серьезный удар по престижу. На данный момент они даже готовы признать, что уничтожение А-50 произошло якобы по ошибке ими самими. То есть, что это был какой-то дружественный огонь - "riendly fire", что они сами такие руко**п…

Они не могут признать, что западное оружие, а, тем более, украинское, лучше русского. Также оккупанты не могут признать, что до них могут дотянуться, что они не могут перехватывать ракеты, что они не могут противодействовать тому или иному средству поражения. Я не буду выдвигать версий, чем именно мы смогли дотянуться до Азовского моря, до уничтоженного А-50 и до поврежденного Ил-22, но не исключено, что речь идет об использовании каких-то, назовем это так, непривычных комбинированных методов воздействия.

Еще один интересный момент: почти накануне этого российского поражения в воздухе, возле Авдеевки, в районе Степного, американский БМП М2 Bradley из своей 30-миллиметровой пушки расстрелял российский танк Т-90М "Прорыв". Это также уникальный случай в истории, когда БМП стреляет в танк. А, учитывая, что для россиян танк "Прорыв" вообще нет аналогов в мире…

Кстати, таким же без аналогов в мире россияне называют ракету "Кинжал", которая сбивается с первого раза. Напомню, в свое время россияне до последнего не соглашались, что произошло первое сбитие "Кинжала", даже утверждали, что украинцы сбили авиационную бомбу БетАБ 500. Вообще готовы были выдумывать разные глупости, чтобы не признавать очевидного: что якобы уникальность их оружия на самом деле лишь их амбиции, не подтвержденные в реальности...

Мы ловко уничтожаем россиян не только в ближней или средней зоне, но даже в глубокую тылу

Уничтожение самолета А-50 и повреждение самолета Ил-22 частично повлияет на ситуацию с полетами оккупантов. Без этих самолетов их группировка теряет необходимую разведывательную информацию для функционирования, следовательно, частично те самолеты А-50, что у России остались, будут продолжать полеты – осторожно, с какими-то ограничениями. Видимо, не в режиме круглосуточного дежурства, как это было раньше.

А повлияет ли эта уникальная история на поддержку Украины? Наши партнеры уже давно видят, что украинские Вооруженные силы эффективно и профессионально используют оружие, которое им передают. Но нельзя исключать, что такие большие успехи могут побудить наших партнеров ускорить процессы передачи нам какой-то очень интересной номенклатуры вооружения.

Ведь, повторюсь, эти факты настолько уникальны, что положительно влияют на Конгресс США, на Великобританию, Францию, Германию и другие страны. Чем больше будет уничтожено таких показательных технических средств россиян, тем лучше для нас во многих аспектах. Ведь это-наше портфолио, демонстрирующее, что мы ловко уничтожаем россиян не только в ближней или средней зоне, но даже в глубокую тылу.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"