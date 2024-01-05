Украинские воины в течение суток, в частности, поразили вражеский пункт управления, отметили в Генштабе.

Потери врага на 5 января 2024 года увеличились - украинские ракетные войска поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook. По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

В то же время российские захватчики в целом нанесли три ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Видео дня

Важные новости о потерях врага на 5 января - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 4 января на оккупированном полуострове раздавались громкие взрывы, днем Крым оказался под ударом ракет, а уже вечером - под атакой беспилотных летательных аппаратов.

Оккупационные власти заявили, что отбивали самую массовую атаку за последнее время. Россияне говорят, что сбили 10 украинских ракет.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что нанесли успешный удар по командному пункту соединения войск РФ возле Севастополя. А партизаны движения "Атеш" пишут, что Силы обороны ударили по российской части в Евпатории по их наводке. Также стало известно, что 4 января ВСУ на полуострове успешно поразили российские склады боеприпасов возле села Первомайское.

Вас также могут заинтересовать новости: