Потери врага на 5 января в Украине увеличились - на Запорожском направлении уничтожены две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С".
Об этом сообщают Силы Специальных операций ВСУ в Telegram. В частности, во время разведывательных действий на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили две самоходных артиллерийских установки 2С9 "Нона-С" противника.
Как отмечают в ССО, САУ "Нона-С" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя, ее основное оружие - миномет-пушка калибра 120 мм.
"Операторы ССО навели на вражеские цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. Благодаря четкой корректировке огневыми поражениями уничтожены обе САУ", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 4 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 790 российских военных.
Таким образом за сутки общие потери противника увеличились до 363 070 человек. Также за все время полномасштабного вторжения уничтожено, в частности, 8 604 вражеских артиллерийских систем, 949 реактивных систем залпового огня и 6 011 танков.