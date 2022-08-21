Оккупанты уничтожили самолет в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

В сети появились свежие фото самолета "Мрия", разрушенного российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас "Мрия" расположена на аэродроме в Гостомеле, передает dtp.kiev.ua.

"Печальные фотографии Мрии из Гостомеля: очень многие спрашивают почему "Мрию" не эвакуировали перед началом боевых действий. Не знаю, видимо были причины", - сказано в коротком сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день военного вторжения российской армии в Украину, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель был уничтожен самолет "Мрия".

Госпредприятие "Антонов" призвало учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

АН-225 "Мрия" - самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторским бюро имени Антонова.