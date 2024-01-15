Приоритетной целью был вражеский самолет А-50, отметил спикер Воздушных сил.

Похоже, российский самолет Ил-22 таки дотянул до Анапы.

Так спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал в Facebook фото самолета-ретранслятора Ил-22 армии РФ, о сбитии которого сообщалось сегодня, 15 января, официально. На фото самолет очень сильно поврежден.

"Живучий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет!", - написал он. Игнат пишет, что самолет горел, среди экипажа есть раненые. "Надеюсь, и 200-е", - добавил он.

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При этом Игнат подчеркнул, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был приоритетной целью. "А-50 был и является приоритетной целью для нас. И до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу! Сразу две "жирные" цели за один раз!", - написал спикер. При этом он добавил, что гордится службой в Воздушных силах ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность Воздушным силам за прекрасно спланированную операцию, подтвердив ликвидацию двух самолетов РФ.

Отмечалось, что украинские воины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника - борт Ил-22.

Командующий Воздушными силами ВСУ - генерал-лейтенант Николай Олещук, отметил в шутливой форме, что сейчас Азовское море чистое, как никогда, "готовимся к пляжному сезону на его побережье". А-50 был сбит именно над Азовским морем.

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