Его ликвидацию вместе с еще одной птичкой, самолетом А-50, сегодня подтвердил Залужный.

В сети, в придачу к ролику о последнем взлете самолета А-50 РФ, распространяются кадры с покалеченным армией Украины бортом Ил-22.

Обе цели атаковали Воздушные сили ВСУ вечером 14 января, как подтвердил этом утром Главнокомандующий войсками Валерий Залужный. Как утверждает Baza, фото в сеть слили российские военкоры.

В кадре видно, что крыло Ил-22 усеяно дырами.

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"Судя по фото, российский воздушный командный пункт Ил-22 был сильно посечен осколками. В телеграм-каналах военкоров предполагают, что это осколки от ракеты ПВО, и называют экипаж самолета героями", - пишет Baza.

Там подчеркивают, что официально Минобороны РФ событие не комментировало. Хотя пресс-секретарь российского лидера Песков уже отмечался реакцией.

Как среагировал Песков на удары по А-50 и Ил-22 России

Сегодня росСМИ обратились с комментарием по поводу ударов по А-50 и Ил-22 РФ к Дмитрию Пескову. Однако пресс-секретарь Путина ясного ответа не дал, перенаправив журналистов с такими вопросами к Шойгу.

Он намекнул, что вопросы "СВО" не в компетенции Кремля и что "спрашивать" нужно с Министерства обороны России.

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